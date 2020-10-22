Банк развития продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за январь-сентябрь 2020 г. по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 919 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой (аренды) лизинга)) составил 182,1 млн рублей. Общая стоимость профинансированных за счет ресурсов Банка развития проектов – 333,4 млн рублей.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) занимают проекты, связанные с производственной деятельностью (производство светотехнической продукции, оконных и дверных блоков, деревянных строительных конструкций, консервированной продукции) – 36,5%, деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 21,0%, сферой услуг – 11,0%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 69% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Республики Беларусь за счет разветвлённой сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Гродненская, Брестская и Витебская области.

На 1 октября 2020 года всего с начала действия программы (август 2014 г.) профинансировано 4767 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил 754,0 млн рублей в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 1303,6 млн рублей в эквиваленте.