БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ДАБРАБЫТ КЛИЕНТАМ ПРЕДЛАГАЮТ СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID-19

18:06 22.10.2020 В связи с эпидемиологической обстановкой ОАО "Банк Дабрабыт" предлагает новую программу добровольного страхования медицинских расходов "Стоп - COVID" страховой компании Белнефтестрах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок страхования – 6 месяцев. Страховой взнос – 150 BYN (оплачивается единовременно). В случае подозрения либо заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости оказания медицинской помощи страховка покрывает консультации врачей, лабораторные исследования (в том числе экспресс-тестирование на антитела к COVID-19, диагностические исследования (КТ грудной клетки) и реабилитационно-восстановительное лечение.