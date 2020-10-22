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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ДАБРАБЫТ КЛИЕНТАМ ПРЕДЛАГАЮТ СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID-19
18:06 22.10.2020
В связи с эпидемиологической обстановкой ОАО "Банк Дабрабыт" предлагает новую программу добровольного страхования медицинских расходов "Стоп - COVID" страховой компании Белнефтестрах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок страхования – 6 месяцев. Страховой взнос – 150 BYN (оплачивается единовременно).
В случае подозрения либо заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости оказания медицинской помощи страховка покрывает консультации врачей, лабораторные исследования (в том числе экспресс-тестирование на антитела к COVID-19, диагностические исследования (КТ грудной клетки) и реабилитационно-восстановительное лечение.
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