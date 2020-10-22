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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:41 22.10.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» 22 октября 2020 года увеличило размер процентов по вновь заключаемым договорам депозитов физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному депозиту «Сохраняй» с минимальной суммой первоначального / дополнительного взноса 50 / 20 со сроком возврата 35-89 дней ставка составляет 13,4% (СР+5,65) и 13,45% (онлайн) (СР+5,7).
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