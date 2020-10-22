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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:15 22.10.2020
«Франсабанк» ОАО с 22 октября 2020 года повышает размер процентных ставок по вкладам для физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок по вкладам на 95 дней "Комфортный", "Верный расчет" и онлайн-вклад "Верный расчет" составляет 18,8% годовых.
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