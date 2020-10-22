ОАО «Белгазпромбанк» с 20 октября 2020 года снизило кредитную нагрузку на своих клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 октября 2020 года по кредитным договорам физических лиц, заключенным до 1 августа 2020 года, приостановлено начисление пени при возникновении просроченной задолженности по основному долгу.

По кредитным договорам в рамках продукта «Карта покупок» и «Авторассрочка», заключенным до 1 августа 2020 года, с 20 октября размер процентов на просроченную задолженность снижен до 24,9% годовых.

По кредитным договорам физических лиц в белорусских рублях, заключенным до 1 августа 2020 года, за исключением продуктов «Карта покупок» и «Авторассрочка», с 20 октября снижен размер процентов на просроченную задолженность до полуторакратного размера процентов на срочную задолженность.

Данное изменение не касается кредитных договоров в рамках проекта DELAY.