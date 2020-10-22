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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ШТРАФЫ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЖЕНЫ
16:56 22.10.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 20 октября 2020 года снизило кредитную нагрузку на своих клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 октября 2020 года по кредитным договорам физических лиц, заключенным до 1 августа 2020 года, приостановлено начисление пени при возникновении просроченной задолженности по основному долгу.
По кредитным договорам в рамках продукта «Карта покупок» и «Авторассрочка», заключенным до 1 августа 2020 года, с 20 октября размер процентов на просроченную задолженность снижен до 24,9% годовых.
По кредитным договорам физических лиц в белорусских рублях, заключенным до 1 августа 2020 года, за исключением продуктов «Карта покупок» и «Авторассрочка», с 20 октября снижен размер процентов на просроченную задолженность до полуторакратного размера процентов на срочную задолженность.
Данное изменение не касается кредитных договоров в рамках проекта DELAY.
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