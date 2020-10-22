БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ДАБРАБЫТ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

16:18 22.10.2020 ОАО "Банк Дабрабыт" с 22 октября 2020 года увеличивает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу "Шчодры" на срок 13 месяцев ставка составляет 7,0%; по вкладу "Шчодры" на срок 24 месяца – 8,0%.