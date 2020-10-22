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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОПТИМИЗИРУЕТ ЛИНЕЙКУ ЗАРПЛАТНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
14:57 22.10.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» с 2 ноября 2020 года оптимизирует линейку тарифных планов по зарплатному обслуживанию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается возможность заключения договоров на зарплатное обслуживание по тарифному плану «Зарплатный-Деловой», «Зарплатный-Премиум» и «Зарплатный-Стандарт Плюс».
Кроме этого, в связи с запуском линейки пакетов услуг «ВСЁ» для физических лиц, из тарифных планов «Зарплатный-Стандарт» и «Зарплатный-Стандарт в иностранной валюте» исключается условие бесплатного оформления карточек Visa Platinum, Visa Infinite и Visa Signature Travel.
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