БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 5 НОЯБРЯ В БПС-СБЕРБАНКЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ЛИМИТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КАРТОЧКАМ

12:35 22.10.2020 В ОАО «БПС-Сбербанк» с 5 ноября 2020 года будет действовать новый лимит по корпоративным карточкам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при совершении расходных операций с использованием корпоративных банковских платежных карточек или бизнес-карт, эмитированных к счетам в белорусских рублях и иностранной валюте, в интернете без использования услуги 3D-Secure будет действовать лимит в размере 20 долларов США в эквиваленте в сутки.