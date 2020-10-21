ЗАО «Альфа-Банк» планирует внести изменения в условия заключения кредитных договоров. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

В частности, ЗАО «Альфа-Банк» направляет клиентам, с которыми по 19 октября 2020 года (включительно) заключены кредитные договоры в рамках банковских продуктов «Персональный кредит физическому лицу», «ТотЧас», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Видеокредит», «Кредит онлайн», «POS-кредит», «Кредит Фирменный», «Альфа-Обновление», «Покупка частями», «Кредитная карточка для физических лиц», «Красная карта», оферту на изменение общих условий предоставления банковского продукта.

Изменения коснутся срока досрочного погашения кредита при неисполнении (не на должном уровне исполнении) кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору, а также порядка изменения условий кредитного договора при увеличении процентов за пользование кредитом.

Согласие клиента на изменение Общих условий (акцепт оферты) считается полученным, если по 1 ноября 2020 года включительно клиент письменно не уведомит Альфа-Банк об отказе от акцепта настоящей оферты.