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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 НОЯБРЯ В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРЛИЦ И ИП
16:50 21.10.2020
С 1 ноября 2020 года в БПС-Сбербанке изменятся условиям открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются порядка использования денежных средств, поступивших в качестве иностранной безвозмездной помощи в соответствии с нормами законодательства об иностранной безвозмездной помощи (декрет от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи»).
Подробно ознакомиться с изменениями можно здесь.
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