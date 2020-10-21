С 1 ноября 2020 года в БПС-Сбербанке изменятся условиям открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются порядка использования денежных средств, поступивших в качестве иностранной безвозмездной помощи в соответствии с нормами законодательства об иностранной безвозмездной помощи (декрет от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи»).

Подробно ознакомиться с изменениями можно здесь.