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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ СЕМИНАР ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ


14:25 21.10.2020

Банк БелВЭБ организовал для своих клиентов обучающий тренинг по SEO-оптимизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специалисты компании AMDG рассказали участникам встречи, что такое современное SEO, и как заставить его работать. Были также разобраны способы продвижения сайтов, плюсы и минусы каждого из них и другие вопросы. Слушатели узнали, как можно самостоятельно продвинуть сайт и какие работы для повышения позиций необходимо делать в первую очередь.

«Наш опыт сотрудничества с малым и средним бизнесом, предпринимателями, которые только собираются выходить в онлайн, показывает, что многие из них недооценивают значимость оптимизации своих сайтов. А ведь это напрямую влияет на успешность бизнеса, – пояснил исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик. – Поэтому наша задача, помимо финансовой поддержки, - максимально помочь нашим клиентам и партнерам в получении необходимого инструментария для эффективного развития своих компаний».
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