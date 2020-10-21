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БАНК БЕЛВЭБ ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ СЕМИНАР ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

14:25 21.10.2020 Банк БелВЭБ организовал для своих клиентов обучающий тренинг по SEO-оптимизации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специалисты компании AMDG рассказали участникам встречи, что такое современное SEO, и как заставить его работать. Были также разобраны способы продвижения сайтов, плюсы и минусы каждого из них и другие вопросы. Слушатели узнали, как можно самостоятельно продвинуть сайт и какие работы для повышения позиций необходимо делать в первую очередь. «Наш опыт сотрудничества с малым и средним бизнесом, предпринимателями, которые только собираются выходить в онлайн, показывает, что многие из них недооценивают значимость оптимизации своих сайтов. А ведь это напрямую влияет на успешность бизнеса, – пояснил исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик. – Поэтому наша задача, помимо финансовой поддержки, - максимально помочь нашим клиентам и партнерам в получении необходимого инструментария для эффективного развития своих компаний».