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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БПС-СБЕРБАНКЕ ОТКРЫЛИ ПОДПИСКУ НА НЕФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ ЭКОСИСТЕМЫ


13:20 21.10.2020

БПС-Сбербанк запустил SberDaily – семейство подписок, которое объединяет как банковские, так и небанковские продукты и сервисы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди них – круглосуточная медицинская поддержка, консультация ветеринара, автопомощь и страховка на случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Появление SberDaily стало важным шагом к формированию экосистемы БПС-Сбербанка, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Нефинансовые сервисы SberDaily помогают отдыхать, работать, решать множество бытовых вопросов не выходя из дома, что особенно актуально в настоящее время. Теперь каждый может самостоятельно настроить индивидуальную конфигурацию сервисов и экономить на том, что может понадобиться в повседневной жизни – от совета опытного врача или ветеринара до страхования и помощи на дорогах».

Формат семейства подписок SberDaily ориентирован на индивидуальные потребности, то есть позволяет собрать персонализированный набор сервисов, забирая их с виртуальных полок, фактически как товары в супермаркете. Подписку можно оформить на месяц или сразу на год.

Платформой системы выступает виртуальная карта Masterсard Standart Virtual в белорусских рублях. Оформление происходит в интернете, посещать отделение не нужно. Именно выпуск карты открывает доступ к сервисам на все случаи жизни. Подключить подписку можно на сайте www.sberdaily.by.

По подписке можно пользоваться круглосуточной медицинской поддержкой, автопомощью на дороге и консультацией ветеринара. В набор также можно добавить персонального помощника i-Concierge и страхование от несчастных случаев и заболеваний (включая COVID-19) с общей страховой суммой от 2000 до 6000 рублей.

Предусмотрены и банковские бонусы, в том числе бесплатное SMS-оповещение. По самой карте доступны специальные предложения и привилегии платежной системы Masterсard. Планируется, что в дальнейшем перечень сервисов будет расширяться.

Стоимость подписки SberDaily зависит от набора сервисов и ожидаемой частоты обращений. В среднем она обойдется от 10 BYN, а с автопомощью – от 20 BYN, что гораздо выгоднее оформления и оплаты напрямую.

Получить индивидуальную консультацию о преимуществах SberDaily можно круглосуточно в Центре клиентской поддержки по единому номеру 148 или 5 148 148 (А1, МТС, Life).

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси. Чистая прибыль Банка по итогам первого полугодия 2020 года по НСФО составила BYN 53,8 млн при рентабельности капитала 15,5%. Объем нормативного капитала Банка составил BYN 693,9 млн, увеличившись в первом полугодии 2020 года на BYN 47,4 млн (+7,3%).
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