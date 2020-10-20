ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


УСЛОВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛИСЬ


11:45 21.10.2020

Условия добровольного страхования медицинских расходов в ОАО «Банк БелВЭБ» изменились.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 октября 2020 года увеличена страховая сумма (до 3500 рублей) и страховой взнос (до 210 рублей) по программе добровольного страхования медицинских расходов «Комфорт лайт».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2020
валюта курс
EUR 3.0187
USD 2.5629
RUB 3.2939
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0187 +0.0049
USD 2.5629 -0.0079
RUB 3.2939 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0170 3.0220
USD 2.5440 2.5490
RUB 3.3000 3.3070
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте