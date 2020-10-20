БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСЛОВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛИСЬ

11:45 21.10.2020 Условия добровольного страхования медицинских расходов в ОАО «Банк БелВЭБ» изменились. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 октября 2020 года увеличена страховая сумма (до 3500 рублей) и страховой взнос (до 210 рублей) по программе добровольного страхования медицинских расходов «Комфорт лайт».