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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШЕЙ В СНГ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
10:05 21.10.2020
ОАО «Белинвестбанк» профинансирует строительство крупнейшей в СНГ ветроэнергетической установки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках проекта «Ветроэнергетическая установка «Асмоловичи» новый ветряк появится вблизи деревни Кокотово в Мстиславском районе Могилевской области. Его высота составит 142 метра, а мощность – 3,4 МВт.
Планируется, что строительство самого высокого и мощного ветрогенератора в Беларуси будет завершено уже в конце декабря. Современные конструкции таких установок позволяют использовать энергию ветра экономически эффективно. С их помощью сегодня можно не только поставлять электроэнергию в «сеть», но и решать задачи электроснабжения локальных или островных объектов любой мощности.
Реализация проекта позволит также снизить зависимость от производства электроэнергии за счет сжигания ископаемого топлива, что является современным и очевидным трендом. Так по оценке британских экспертов с начала этого года только в ЕС альтернативные источники энергии выработали больше электричества, чем технологии на основе ископаемого топлива. Впервые на данной территории доля возобновляемых источников энергии составила 40 %, а ископаемого топлива – 34 %.
Сделка в рамках проекта «Ветроэнергетическая установка «Асмоловичи» осуществлена ОАО «Белинвестбанк» при использовании инструментов торгового финансирования, в частности, специально разработанного продукта «Экологичный». Он дает возможность оказывать поддержку компаниям в реализации их внешнеэкономических проектов, направленных на внедрение энергоэффективных технологий, которые способствуют сокращению выбросов углерода и оказывают благоприятное влияние на изменение климата.
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