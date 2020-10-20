ОАО «Белинвестбанк» профинансирует строительство крупнейшей в СНГ ветроэнергетической установки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках проекта «Ветроэнергетическая установка «Асмоловичи» новый ветряк появится вблизи деревни Кокотово в Мстиславском районе Могилевской области. Его высота составит 142 метра, а мощность – 3,4 МВт.

Планируется, что строительство самого высокого и мощного ветрогенератора в Беларуси будет завершено уже в конце декабря. Современные конструкции таких установок позволяют использовать энергию ветра экономически эффективно. С их помощью сегодня можно не только поставлять электроэнергию в «сеть», но и решать задачи электроснабжения локальных или островных объектов любой мощности.

Реализация проекта позволит также снизить зависимость от производства электроэнергии за счет сжигания ископаемого топлива, что является современным и очевидным трендом. Так по оценке британских экспертов с начала этого года только в ЕС альтернативные источники энергии выработали больше электричества, чем технологии на основе ископаемого топлива. Впервые на данной территории доля возобновляемых источников энергии составила 40 %, а ископаемого топлива – 34 %.

Сделка в рамках проекта «Ветроэнергетическая установка «Асмоловичи» осуществлена ОАО «Белинвестбанк» при использовании инструментов торгового финансирования, в частности, специально разработанного продукта «Экологичный». Он дает возможность оказывать поддержку компаниям в реализации их внешнеэкономических проектов, направленных на внедрение энергоэффективных технологий, которые способствуют сокращению выбросов углерода и оказывают благоприятное влияние на изменение климата.