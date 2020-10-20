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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 2 НОЯБРЯ БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП
17:46 20.10.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 2 ноября 2020 года вносит изменения и дополнения в Перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения и дополнения вносятся в подпункты 1.3.1.2 и 1.3.3 пункта 1.3 Приложения 1 к Перечню вознаграждений (вознаграждения по операциям, совершаемым без использования карточки и ее реквизитов по текущим счетам, к которым эмитированы корпоративные карточки).
С новым перечнем вознаграждений можно ознакомиться на сайте банка.
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