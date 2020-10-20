БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПРЕОБРАЗУЕТ ФИЛИАЛ № 802 В БАРАНОВИЧАХ В ЦЕНТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ № 127

16:45 20.10.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал № 802 в Барановичах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, последний рабочий день филиала — 6 ноября 2020 года. С 7 ноября 2020 года на его базе создается центр банковских услуг № 127 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Барановичах. Дата прекращения филиалом № 802 (БИК AKBBBY21802) участия в межбанковских расчетах — 7 ноября 2020 года. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».