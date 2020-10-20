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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕОБРАЗУЕТ ФИЛИАЛ № 802 В БАРАНОВИЧАХ В ЦЕНТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ № 127
16:45 20.10.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал № 802 в Барановичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, последний рабочий день филиала — 6 ноября 2020 года. С 7 ноября 2020 года на его базе создается центр банковских услуг № 127 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Барановичах.
Дата прекращения филиалом № 802 (БИК AKBBBY21802) участия в межбанковских расчетах — 7 ноября 2020 года.
БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
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