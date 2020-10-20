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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ БАНК РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 70,6%


15:15 20.10.2020

Банк развития Беларуси за январь-сентябрь 2020 года увеличил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы финансирования инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социальной сферы на 70,6% до 1,72 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, деньги направлялись на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов достиг 871,7 млн рублей в эквиваленте, или 144,2% к уровню 9 месяцев прошлого года. Наиболее активная динамика наблюдалась по направлению поддержки МСП – за 9 месяцев текущего года было предоставлено 204,2 млн рублей в эквиваленте, что в 2,7 раза превосходит объемы поддержки за аналогичный период 2019 года.

В целом, за январь-сентябрь 2020 г. на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСП Банком развития суммарно предоставлено порядка 2,8 млрд белорусских рублей, или 2,6% к ВВП.

С момента последних изменений в мандат Банка развития особую актуальность приобрело финансирование самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов. Клиентам предлагается ряд кредитных продуктов как в национальной, так и в иностранной валютах.

Кроме того, сохраняет свою актуальность и привлекательность финансирование белорусско-китайских инвестиционных проектов за счет средств кредитной линии Государственного Банка развития Китая.
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