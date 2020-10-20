|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ БАНК РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 70,6%
15:15 20.10.2020
Банк развития Беларуси за январь-сентябрь 2020 года увеличил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы финансирования инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социальной сферы на 70,6% до 1,72 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, деньги направлялись на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий.
В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов достиг 871,7 млн рублей в эквиваленте, или 144,2% к уровню 9 месяцев прошлого года. Наиболее активная динамика наблюдалась по направлению поддержки МСП – за 9 месяцев текущего года было предоставлено 204,2 млн рублей в эквиваленте, что в 2,7 раза превосходит объемы поддержки за аналогичный период 2019 года.
В целом, за январь-сентябрь 2020 г. на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСП Банком развития суммарно предоставлено порядка 2,8 млрд белорусских рублей, или 2,6% к ВВП.
С момента последних изменений в мандат Банка развития особую актуальность приобрело финансирование самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов. Клиентам предлагается ряд кредитных продуктов как в национальной, так и в иностранной валютах.
Кроме того, сохраняет свою актуальность и привлекательность финансирование белорусско-китайских инвестиционных проектов за счет средств кредитной линии Государственного Банка развития Китая.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2020
Курсы в банках
на 20.10.2020
Конвертация в банках
на 20.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте