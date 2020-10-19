БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК СООБЩАЕТ О СПИСАНИИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПО MONEY-BACK

09:55 20.10.2020 ОАО «Технобанк» с 19 по 30 октября 2020 года будет списывать подоходный налог за 2019-2020 годы с суммы выплаченного вознаграждения money-back, превышающей 2%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основание - указ от 16.10.2014 г. № 493 «О развитии безналичных расчетов» (пункт 1.5).