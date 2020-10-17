БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

17:57 19.10.2020 ЗАО «Цептер Банк» с 19 октября 2020 года повышает процентные ставки по открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по онлайн вкладам «Цептер SMART Стандарт» и «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка повышается до 23% годовых (BYN).