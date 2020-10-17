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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
17:57 19.10.2020
ЗАО «Цептер Банк» с 19 октября 2020 года повышает процентные ставки по открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по онлайн вкладам «Цептер SMART Стандарт» и «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка повышается до 23% годовых (BYN).
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