ОАО «Паритетбанк» с 30 октября 2020 года снижает процентную ставку за просроченную задолженность по действующим кредитным договорам на потребительские нужды. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банковского учреждения.

Более подробно с публичной офертой о внесении изменений в кредитные договоры на потребительские нужды можно ознакомиться на сайте банка.