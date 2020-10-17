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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ЗА ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
17:11 19.10.2020
ОАО «Паритетбанк» с 30 октября 2020 года снижает процентную ставку за просроченную задолженность по действующим кредитным договорам на потребительские нужды. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банковского учреждения.
Более подробно с публичной офертой о внесении изменений в кредитные договоры на потребительские нужды можно ознакомиться на сайте банка.
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