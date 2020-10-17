БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПРК В ЦБУ «ГОМЕЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ»

15:47 19.10.2020 ЗАО «БТА Банк» 19 октября 2020 года временно приостановило работу приходно-расходной кассы № 901 в ЦБУ «Гомельская дирекция» (Гомель, пр. Ленина, д. 26). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.