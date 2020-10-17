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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПРК В ЦБУ «ГОМЕЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ»
15:47 19.10.2020
ЗАО «БТА Банк» 19 октября 2020 года временно приостановило работу приходно-расходной кассы № 901 в ЦБУ «Гомельская дирекция» (Гомель, пр. Ленина, д. 26). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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