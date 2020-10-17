БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПОВЫСИЛИСЬ

14:50 19.10.2020 Банк Дабрабыт с 19 октября 2020 года увеличивает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по вкладу "Шчодры" на срок 3 месяца повышен до 18,60%. Размер процентной ставки по вкладу "Добры месяц" — 18,60%