|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПОВЫСИЛИСЬ
14:50 19.10.2020
Банк Дабрабыт с 19 октября 2020 года увеличивает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по вкладу "Шчодры" на срок 3 месяца повышен до 18,60%.
Размер процентной ставки по вкладу "Добры месяц" — 18,60%
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2020
Курсы в банках
на 19.10.2020
Конвертация в банках
на 19.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте