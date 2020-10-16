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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ «КЛЕВЕР»
11:57 19.10.2020
ОАО «Паритетбанк» повышает процентную ставку по вкладу «Клевер» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка повышается до 19% годовых без оплаты подоходного налога. Срок размещения вклада - 12 месяцев.
Условия депозита предполагают ежемесячную капитализацию процентов. Вклад можно пополнять в течение первых 3-х месяцев, также допускается частичное снятие накопленных процентов
Процентная ставка фиксированная, после заключения договора она не изменится.
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