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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ ДВУХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ И КАРТ РАССРОЧКИ ХАЛВА MIX


10:46 19.10.2020

МТБанк с 15 октября 2020 года возобновил программу кредитования физических лиц.

В частности, банк вновь начал выдавать потребительские кредиты «Проще простого» и «Еще больше», а также карту рассрочки Халва MIX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия по кредитным продуктам «Проще простого» и «Еще больше» остались прежними, но изменилась процентная ставка. С 14 октября 2020 г. она составляет 34,86%. Кредит «Проще простого» позволит занять сумму от 500 до 10 тыс. BYN на срок до 84 месяцев.

С кредитом «Ещё больше» максимальная сумма займа достигает 19 тыс. BYN при аналогичном сроке. Кредиты «Проще простого» и «Еще больше» выдаются без поручителей и залогов, также получение кредита возможно без справки о доходах.

Карта рассрочки Халва MIX также оформляется на прежних условиях.

Ранее выданные кредитные продукты МТБанк обслуживаются в обычном режиме.
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