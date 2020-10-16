МТБанк с 15 октября 2020 года возобновил программу кредитования физических лиц.

В частности, банк вновь начал выдавать потребительские кредиты «Проще простого» и «Еще больше», а также карту рассрочки Халва MIX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия по кредитным продуктам «Проще простого» и «Еще больше» остались прежними, но изменилась процентная ставка. С 14 октября 2020 г. она составляет 34,86%. Кредит «Проще простого» позволит занять сумму от 500 до 10 тыс. BYN на срок до 84 месяцев.

С кредитом «Ещё больше» максимальная сумма займа достигает 19 тыс. BYN при аналогичном сроке. Кредиты «Проще простого» и «Еще больше» выдаются без поручителей и залогов, также получение кредита возможно без справки о доходах.

Карта рассрочки Халва MIX также оформляется на прежних условиях.

Ранее выданные кредитные продукты МТБанк обслуживаются в обычном режиме.