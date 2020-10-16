БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА 19 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

09:44 19.10.2020 19 октября состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «БНБ-Банк» Акубардия Лашей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 12:00 до 15:00 по телефону (+375-17) 388-84-43.