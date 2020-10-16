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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА 19 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
09:44 19.10.2020
19 октября состоится прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «БНБ-Банк» Акубардия Лашей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 12:00 до 15:00 по телефону (+375-17) 388-84-43.
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