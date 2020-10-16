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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА
17:47 16.10.2020
В ЗАО «МТБанк» с 23 октября 2020 г. вступают в силу изменения в общие условия эквайринга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются также Общих условий договора интернет-эквайринга, мультивалютного интернет-эквайринга, эквайринга для клиентов, предоставивших пакет документов через Партнера, Инструкцию по обслуживанию держателей карточек.
Внесенные изменения связаны с организацией приема банковских платежных карточек платежной системы МИР в наземном эквайринге банка.
Общие условия договора эквайринга будут применяться для договоров, заключенных с 23 октября 2020 года, в том числе будут являться новой редакцией Общих условий договора эквайринга для договоров, которые были заключены по 22 октября 2020 года.
С документами можно ознакомиться на сайте банка.
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