В ЗАО «МТБанк» с 23 октября 2020 г. вступают в силу изменения в общие условия эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются также Общих условий договора интернет-эквайринга, мультивалютного интернет-эквайринга, эквайринга для клиентов, предоставивших пакет документов через Партнера, Инструкцию по обслуживанию держателей карточек.

Внесенные изменения связаны с организацией приема банковских платежных карточек платежной системы МИР в наземном эквайринге банка.

Общие условия договора эквайринга будут применяться для договоров, заключенных с 23 октября 2020 года, в том числе будут являться новой редакцией Общих условий договора эквайринга для договоров, которые были заключены по 22 октября 2020 года.

С документами можно ознакомиться на сайте банка.