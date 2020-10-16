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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ПРИВЛЕК 14 МЛН ЕВРО ОТ ФОНДОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НИДЕРЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT


14:45 16.10.2020

ОАО «Белорусский народный банк», инвестиционные фонды Triodos Fair Share Fund и Triodos Microfinance Fund под управлением Triodos Investment Management 13 октября 2020 года заключили соглашение о синдицированном кредите на общую сумму 14 миллионов евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из них 9 миллионов евро будут предоставлены сразу и еще 5 миллионов евро будут доступны для выборки в будущем. Финансирование предоставлено на срок более 2 лет.

«Я очень рад зафиксировать состоявшийся в текущих непростых условиях факт заключения кредитного соглашения между Белорусским народным банком и Triodos Investment Management. Выражаю признательность нашему партнеру, который, сохраняя приверженность своим принципам и подходам, проявил решимость по расширению программы содействия развитию малого и среднего бизнеса в Беларуси, предоставив для этих целей банку финансирование на наибольшую за многолетний период сотрудничества сумму»,- заявил генеральный директор Белорусского народного банка Лаша Акубардия по итогам подписания соглашения.
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