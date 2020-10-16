БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:26 16.10.2020 ЗАО «Идея Банк» установило новый банкомат в Минской области (Минский р-н, 9км Московского шоссе, 4а. Магазин "Виталюр"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли, доллары США); оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и совершать другие безналичные платежи через систему ЕРИП; подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения; изменить пин-код банковской платежной карточки.