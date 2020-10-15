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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СУБСИДИРУЕМЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
11:28 16.10.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 15 октября 2020 года возобновило прием новых заявлений граждан (заявок на кредит) на выдачу кредитов (на увеличение размера кредитных линий по ранее заключенным договорам) с использованием субсидии на их погашение согласно указу № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» от 4 июля 2017 г, по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 от 04.07.2017 сохраняются неизменными – ставка рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенная на 3%.
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