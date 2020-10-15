БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

09:24 16.10.2020 ЗАО «РРБ-Банк» с 6 октября повышает процентные ставки по некоторым вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, фиксированная ставка по вкладам «Безотзывный на 3 месяца» составит 20% годовых, «RRB-online BYN 3 месяца капитализация» и «RRB-online BYN 3 месяца проценты на счет» - 20,5% годовых. Минимальная сумма вклада - 100 белорусских рублей.