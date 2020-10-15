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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:24 16.10.2020
ЗАО «РРБ-Банк» с 6 октября повышает процентные ставки по некоторым вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, фиксированная ставка по вкладам «Безотзывный на 3 месяца» составит 20% годовых, «RRB-online BYN 3 месяца капитализация» и «RRB-online BYN 3 месяца проценты на счет» - 20,5% годовых.
Минимальная сумма вклада - 100 белорусских рублей.
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