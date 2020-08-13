ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 17 АВГУСТА БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ РЯДА ТАРИФОВ И УСЛУГ


18:27 14.08.2020

ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 августа 2020 года изменяет ставки ряда тарифов и услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте в подразделении банка будет стоить 12 рублей.

Выдача справок различного содержания по банковским операциям в течении 1 банковского дня с момента обращения – 15 рублей за одну справку и 10 рублей – за одну справку, выданную в течении 10 банковских дней с момента обращения; удостоверение доверенностей – 15 рублей.

Изменение условий договоров по инициативе кредитополучателя (за исключением увеличения размера кредита) и оформление договора залога движимого имущества обойдется в 60 рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2020
валюта курс
EUR 2.9106
USD 2.4609
RUB 3.3486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.9106 +0.0248
USD 2.4609 +0.0026
RUB 3.3486 -0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9050 2.9300
USD 2.4710 2.4950
RUB 3.3400 3.3750
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1820
EUR/RUB 86.5000 87.2000
USD/RUB 73.3000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте