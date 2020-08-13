ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 августа 2020 года изменяет ставки ряда тарифов и услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте в подразделении банка будет стоить 12 рублей.

Выдача справок различного содержания по банковским операциям в течении 1 банковского дня с момента обращения – 15 рублей за одну справку и 10 рублей – за одну справку, выданную в течении 10 банковских дней с момента обращения; удостоверение доверенностей – 15 рублей.

Изменение условий договоров по инициативе кредитополучателя (за исключением увеличения размера кредита) и оформление договора залога движимого имущества обойдется в 60 рублей.