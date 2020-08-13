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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК СДЕЛАЛ ДЛЯ РЯДА СВОИХ ЦБУ СУББОТУ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ
18:01 14.08.2020
ЗАО «Идея Банк» объявило 15 августа 2020 года выходным днем для ряда своих Центров банковских услуг (ЦБУ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в субботу не будут работать следующие ЦБУ: №12 в Могилеве (ул. Первомайская, 32/2); №15 в Гродно (ул. Советская, 10); №20 в Витебске (ул. Кирова, 7/13); №23 в Бресте (ул. Советская, 23 А); №27 в Гомеле (ул. Победы, 20); №31 в Борисове (ул. Гагарина, 69 А); №40 в Минске (ул. Кирова, 1).
Получить дополнительную информацию можно через чат на сайте или в Интернет-банке/Мобильном приложении, с мобильных телефонов 7555 или с городских +375(17)306-33-14, а также в Viber +375(29)662-28-20.
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