ЗАО «Идея Банк» объявило 15 августа 2020 года выходным днем для ряда своих Центров банковских услуг (ЦБУ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в субботу не будут работать следующие ЦБУ: №12 в Могилеве (ул. Первомайская, 32/2); №15 в Гродно (ул. Советская, 10); №20 в Витебске (ул. Кирова, 7/13); №23 в Бресте (ул. Советская, 23 А); №27 в Гомеле (ул. Победы, 20); №31 в Борисове (ул. Гагарина, 69 А); №40 в Минске (ул. Кирова, 1).

Получить дополнительную информацию можно через чат на сайте или в Интернет-банке/Мобильном приложении, с мобильных телефонов 7555 или с городских +375(17)306-33-14, а также в Viber +375(29)662-28-20.