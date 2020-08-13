БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК «КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ»

17:19 14.08.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновило выпуск в обращение банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ для школьников «Карта учащегося». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для удобства и экономии времени заявку на изготовление карточки можно оформить дистанционно на сайте банка или в Интернет-банкинге, а также при личном обращении в отделения ОАО «Беларусбанк».