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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК «КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ»
17:19 14.08.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновило выпуск в обращение банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ для школьников «Карта учащегося».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для удобства и экономии времени заявку на изготовление карточки можно оформить дистанционно на сайте банка или в Интернет-банкинге, а также при личном обращении в отделения ОАО «Беларусбанк».
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