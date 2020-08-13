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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ФРАНСАБАНКА ВЫБРАЛИ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА И ОПРЕДЕЛИЛИ СОСТАВ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА
16:22 14.08.2020
Александр Галов стал независимым директором «Франсабанк» ОАО и членом Наблюдательного совета. Такое решение принято на состоявшемся 7 августа внеочередном собрании акционеров банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ежеквартально ему в 2020 году будет выплачиваться денежное вознаграждение.
Акционеры также определили количественный и персональный состав членов Аудиторского комитета. Председателем избран Александр Галов. В состав Аудиторского комитета «Франсабанк» ОАО вошли Адель Кассар, Гантус Джемайель, Джордж Андраос, Юлия Гомолко и Владимир Дубровский.
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