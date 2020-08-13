БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ № 4 В МИНСКЕ

14:56 14.08.2020 ОАО «Белорусский народный банк» 14 и 15 августа 2020 года временно приостанавливает работу пункта обмена валют № 4 в Минске (ул. Сурганова, 57Б). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший пункт обмена валют № 5 располагается там же, в ТЦ "Новая Европа" (цокольный этаж). При возникновении вопросов следует обращаться по телефонам (17/33/29) 309-73-09 или 7309 для абонентов A1, Life:) и МТС.