БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ КОЭФФИЦИЕНТ СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА ДО 8,29%

13:40 14.08.2020 Национальный банк Беларуси повысил за август коэффициент стандартного вычета до 8,29% (в июле - 6,57%). «Коэффициент стандартного вычета для расчета базы резервирования резервных требований за август 2020 г. установлен на уровне 8,29%», - говорится на сайте регулятора. Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг. Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.