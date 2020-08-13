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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ КОЭФФИЦИЕНТ СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА ДО 8,29%
13:40 14.08.2020
Национальный банк Беларуси повысил за август коэффициент стандартного вычета до 8,29% (в июле - 6,57%).
«Коэффициент стандартного вычета для расчета базы резервирования резервных требований за август 2020 г. установлен на уровне 8,29%», - говорится на сайте регулятора.
Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг.
Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.
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