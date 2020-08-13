БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АБСОЛЮТБАНКА В ВЫХОДНЫЕ

12:11 14.08.2020 15 и 16 августа 2020 года не будут работать пункты обмена валют и кассы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК", находящиеся вне офисов и ЦБУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 15 августа также не будет работать ЦБУ в Гомеле (пр-т Ленина, 35).