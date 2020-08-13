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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АБСОЛЮТБАНКА В ВЫХОДНЫЕ
12:11 14.08.2020
15 и 16 августа 2020 года не будут работать пункты обмена валют и кассы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК", находящиеся вне офисов и ЦБУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 15 августа также не будет работать ЦБУ в Гомеле (пр-т Ленина, 35).
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