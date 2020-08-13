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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:01 14.08.2020
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 14 августа 2020 года размер процентных ставок по отдельным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» сроком 370 дней ставка составит 12,9% годовых; по безотзывному вкладу «1 Плюс 1» - 13,0% годовых.
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