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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ
09:53 14.08.2020
Банк «Решение» с 13 августа 2020 года временно приостановил выдачу кредитов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление зарплатных овердрафтов будет происходить в штатном режиме.
Банк приносит извинения за возможные неудобства и обещает сообщить дополнительно о возобновлении выдачи кредитов.
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