Банк «Решение» с 13 августа 2020 года временно приостановил выдачу кредитов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление зарплатных овердрафтов будет происходить в штатном режиме.

Банк приносит извинения за возможные неудобства и обещает сообщить дополнительно о возобновлении выдачи кредитов.