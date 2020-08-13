«Франсабанк» ОАО с 13 августа 2020 года повышает процентную ставку по вкладам ля физических лиц в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 95, 185, 385 и 735 дней процентная ставка повышена до 0,75% годовых.

Кроме того, с 13 августа возобновлен прием денежных средств во вклад "Верный расчет" (45 дней) в долларах США по ставке 1,25% годовых.