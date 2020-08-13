Итоги исследования Banking Ecosystems for SMEs 2020 – экосистем для бизнеса в странах СНГ и Кавказа – подвел SME Banking Club.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, помимо общего рейтинга по региону, озвучены итоги по ряду стран. По версии SME Banking Club, в Беларуси лучшая ЭкоСистема для бизнес-клиентов создана в ОАО «Белинвестбанк».

Компании, принадлежащие к сегменту малого и среднего бизнеса, ищут возможность экономить время и заинтересованы в получении услуг по принципу «все в одном». Те, кто может предоставить им такую возможность, а также выстраивает комфортное взаимодействие в рамках финансовой экосистемы, оказывается в выигрыше.

В рамках исследования Banking Ecosystems for SMEs 2020 были проанализированы сервисы для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 212 банков из 11 стран региона (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Единообразные услуги были сгруппированы и в результате выделены 34 уникальных сервиса, которые банки предлагают своим клиентам в рамках экосистемного подхода. По итогам исследования были определены ТОП-20 экосистем в регионе.

В Беларуси в рамках странового рейтинга лидером стала ЭкоСистема Белинвестбанка. Эксперты отметили ее наполнение онлайн-кассами, сервисом проверки контрагентов «BIB Контрагент», а также возможности, предоставляемые в рамках банкострахования, инкассации, и эквайринга.

Напомним, в июле 2020 года Белинвестбанк был признана одним из лучших интернет-банков для бизнеса в Беларуси. Сегодня банк предлагает своим клиентам современные каналы дистанционного банковского обслуживания, работающие в режиме реального времени. Использование Интернет-банкинга, Мобильного приложения, Оплати-Бизнес™ и других онлайн-сервисов позволяет владельцам бизнеса значительно экономить время и совершать операции, не посещая отделения банка, а также гарантирует управление финансами 24/7/365. Регулярные обновления программного обеспечения наполняют онлайн-сервисы новым функционалом, обеспечивая комфорт и удобство в работе.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.