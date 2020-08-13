|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ
14:28 13.08.2020
ОАО "Технобанк" с 13 августа 2020 г. банк изменяет процентные ставки по срочным депозитам (вкладам) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вкладам в белорусских рублях. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
С более подробной информацией о вкладах можно ознакомиться на сайте Технобанка в разделе "Бизнес клиентам / Депозиты в белорусских рублях".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
Курсы в банках
на 13.08.2020
Конвертация в банках
на 13.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте