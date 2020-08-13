ОАО "Технобанк" с 13 августа 2020 г. банк изменяет процентные ставки по срочным депозитам (вкладам) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вкладам в белорусских рублях. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

С более подробной информацией о вкладах можно ознакомиться на сайте Технобанка в разделе "Бизнес клиентам / Депозиты в белорусских рублях".