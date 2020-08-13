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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В ГОМЕЛЕ
12:43 13.08.2020
«Франсабанк» ОАО открыло новый пункт обмена валют (ПОВ) № 45 в Гомеле (пр-т Победы, 29. ТЦ «Бульвар»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ПОВ можно совершать валютно-обменные операции, проводить платежи через ЕРИП, погашать кредиты и проценты по ним и т. д.
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