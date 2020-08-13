БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В ГОМЕЛЕ

12:43 13.08.2020 «Франсабанк» ОАО открыло новый пункт обмена валют (ПОВ) № 45 в Гомеле (пр-т Победы, 29. ТЦ «Бульвар»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ПОВ можно совершать валютно-обменные операции, проводить платежи через ЕРИП, погашать кредиты и проценты по ним и т. д.