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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
10:08 13.08.2020
ОАО «Белагропромбанк» реализовало дополнительный сервис по вкладам (депозитам) физических лиц, открытым в подразделении банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, появилась возможность оформления заявления на возврат вклада (депозита) на банковскую платежную карточку по сроку окончания. Заявление можно оформить как в подразделении банка, так и самостоятельно в Мобильном интернет-банкинге в разделе «Операции».
После оформления заявления возврат вклада (депозита) будет осуществлен на банковскую платежную карточку в валюте вклада (депозита). Оформление заявления на возврат вклада возможно в Мобильном интернет-банкинге только за 3 рабочих дня до срока окончания договора.
При этом по вкладу (депозиту) «ПЛЮС к ЛЕТУ» (с возможностью продления срока хранения вклада до 5 раз) возврат суммы вклада (депозита) после оформления данного заявления, будет осуществлен при наступлении ближайшего срока возврата вклада (депозита).
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