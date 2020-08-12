ОАО «Белагропромбанк» реализовало дополнительный сервис по вкладам (депозитам) физических лиц, открытым в подразделении банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, появилась возможность оформления заявления на возврат вклада (депозита) на банковскую платежную карточку по сроку окончания. Заявление можно оформить как в подразделении банка, так и самостоятельно в Мобильном интернет-банкинге в разделе «Операции».

После оформления заявления возврат вклада (депозита) будет осуществлен на банковскую платежную карточку в валюте вклада (депозита). Оформление заявления на возврат вклада возможно в Мобильном интернет-банкинге только за 3 рабочих дня до срока окончания договора.

При этом по вкладу (депозиту) «ПЛЮС к ЛЕТУ» (с возможностью продления срока хранения вклада до 5 раз) возврат суммы вклада (депозита) после оформления данного заявления, будет осуществлен при наступлении ближайшего срока возврата вклада (депозита).