ЗАО «Идея Банк» частично восстановило работоспособность онлайн-обменника NEMBO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящий момент остаются недоступны операции с получением денежных средств в кассах Идея Банка. В ближайшее время ожидается возобновление полного функционала платформы.