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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ЧАСТИЧНО ВОССТАНОВИЛ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОНЛАЙН-ОБМЕННИКА NEMBO
18:29 12.08.2020
ЗАО «Идея Банк» частично восстановило работоспособность онлайн-обменника NEMBO.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящий момент остаются недоступны операции с получением денежных средств в кассах Идея Банка. В ближайшее время ожидается возобновление полного функционала платформы.
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