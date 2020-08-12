ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12 АВГУСТА


17:41 12.08.2020

ОАО «Белорусский народный банк» 12 августа 2020 года сокращает обслуживание клиентов во всех своих офисах и обменных пунктах до 17:30.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при возникновении вопросов следует обращаться по телефонам (17/33/29) 309-73-09 или 7309 для абонентов A1, Life:) и МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
валюта курс
EUR 2.8863
USD 2.4571
RUB 3.3582
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8858 -0.0005
USD 2.4583 +0.0012
RUB 3.3576 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8920 2.8970
USD 2.4750 2.4950
RUB 3.3470 3.3650
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1760
EUR/RUB 86.0000 86.9000
USD/RUB 73.4000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте