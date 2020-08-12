ОАО «Белорусский народный банк» 12 августа 2020 года сокращает обслуживание клиентов во всех своих офисах и обменных пунктах до 17:30.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при возникновении вопросов следует обращаться по телефонам (17/33/29) 309-73-09 или 7309 для абонентов A1, Life:) и МТС.