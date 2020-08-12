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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 12 АВГУСТА БАНК БЕЛВЭБ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
15:31 12.08.2020
ОАО "Банк БелВЭБ" с 12 августа 2020 года переходит на новый механизм взимания вознаграждения (платы) за пользование банковскими платежными карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оплата тарифа за обслуживание карточки будет осуществляться ежемесячно вместо одного раза в год.
Реализация нового подхода повысит доступность карточек, эмитированных банком для клиентов – физических лиц: тариф в пересчете на год обслуживания станет ниже, а также клиентам по сути предоставляется помесячная рассрочка ежегодного платежа.
В частности, плата за обслуживание карточек Visa Platinum составит 13 рублей ежемесячно (ранее 200 рублей в год), Visa Infinite - 45 рублей в месяц (ранее 750 рублей в год); Visa Gold, Mastercard Gold - 4 рубля в месяц (ранее 80 рублей в год); Mastercard Standard, Visa Classic, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ - 1 рубль 50 копеек в месяц (ранее 20 рублей в год).
Банковские платежные карточки, оформленные до 12 августа 2020 года, продолжают обслуживаться с годовой платой (их оформление и перевыпуск не осуществляется).
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