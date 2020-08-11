|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ И ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСИРОВАНИЮ
13:35 12.08.2020
Банк развития подписал с дочерней компанией ОАО «Промагролизинг» соглашение о взаимодействии в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансированию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, в соответствии с соглашением ОАО «Промагролизинг» будет участвовать в реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: поддержка предприятий сферы торговли и услуг; поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства; поддержка предприятий-экспортеров; поддержка стартап-компаний; поддержка регионов; поддержка женского предпринимательства; поддержка социального предпринимательства.
Таким образом, субъекты МСП имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах Банка развития, но и через лизинговые организации Беларуси, в том числе через ОАО «Промагролизинг».
ОАО «Промагролизинг» предоставляет услуги финансового лизинга широкому кругу предприятий различных отраслей экономики на всей территории Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2020
Курсы в банках
на 12.08.2020
Конвертация в банках
на 12.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте