Банк развития подписал с дочерней компанией ОАО «Промагролизинг» соглашение о взаимодействии в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, в соответствии с соглашением ОАО «Промагролизинг» будет участвовать в реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: поддержка предприятий сферы торговли и услуг; поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства; поддержка предприятий-экспортеров; поддержка стартап-компаний; поддержка регионов; поддержка женского предпринимательства; поддержка социального предпринимательства.

Таким образом, субъекты МСП имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах Банка развития, но и через лизинговые организации Беларуси, в том числе через ОАО «Промагролизинг».

ОАО «Промагролизинг» предоставляет услуги финансового лизинга широкому кругу предприятий различных отраслей экономики на всей территории Беларуси.