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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СОХРАНИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ 7,75% ГОДОВЫХ
12:42 12.08.2020
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.
«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Беларуси сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 августа 2020 года», - говорится в сообщении регулятора.
Вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.
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