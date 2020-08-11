ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 августа 2020 года изменяет ставки ряда тарифов и услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются тарифы за открытие текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте в подразделении банка, выдачу справок различного содержания по банковским операциям, изменение условий договоров по инициативе кредитополучателя, удостоверение доверенностей.

Кроме того, вводится плата за оформление договора залога движимого имущества.

Устанавливаются следующие размеры тарифов:

открытие текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте в подразделении банка – 12 рублей;

выдача справок различного содержания по банковским операциям в течении 1 банковского дня с момента обращения – 15 рублей за одну справку и 10 рублей – за одну справку, выданную в течении 10 банковских дней с момента обращения;

удостоверение доверенностей – 15 рублей;

изменение условий договоров по инициативе кредитополучателя (за исключением увеличения размера кредита) – 60 рублей;

оформление договора залога движимого имущества – 60 рублей.